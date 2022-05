Wout van Aert vainqueur du Tour de France ? Contador et Indurain y croient !

Wout van Aert gagnera-t-il un jour le Tour de France ? "! Si ¡" répondent (presque) en chœur à nos collègues de la VRT les anciens coureurs espagnols Alberto Contador (deux fois vainqueur du Tour), Miguel Indurain (quintuple vainqueur final) et Joseba Beloki (une fois deuxième, deux fois troisième à Paris)... Extraits choisis.

Le plus radical, c'est Beloki. Pour le Basque, Van Aert peut gagner... une des prochaines éditions du Tour ! C'est ce que l'ancien coureur de l'équipe ONCE (notamment), a annoncé l'an dernier dans son nouveau job de commentateur radio. Peut-être plus sous forme de boutade et de pari risqué, mais Beloki s'appuie tout de même sur la métamorphose de WVA pour argumenter son choix : "Il grimpe de mieux en mieux, et avec ses qualités en chrono, il a la recette pour s'imposer", explique Joseba Beloki (48 ans) à nos confrères flamands.

Le cyclisme serait perdant

La polyvalence du champion de Belgique fait aussi briller des étoiles dans le regard d'Alberto Contador. Mais elle joue aussi "contre" Van Aert aux yeux du vainqueur du Tour en 2007 et 2009 : "S'il vise un classement final sur le Tour, c'est le cyclisme qui serait perdant", résume Contador, qui se prend déjà à regretter le spectacle offert par un Wout van Aert plus libre, comme l'an dernier (victoire sur l'étape du Mont Ventoux, victoire dans le chrono de l'avant-dernière étape, victoire au sprint sur les Champs Elysées), par rapport à un WVA obligé de se concentrer sur le gain et la défense d'un maillot jaune. "Van Aert est un coureur attractif. S'il vise le classement final, ce sera dommage pour le fan de cyclisme, mais aussi pour lui-même."

Se faire plaisir avant tout

Miguel Indurain, lui, est le coureur dont le physique lors de ses victoires se rapproche le plus de celui de Wout van Aert. Tous deux sont ce qu'on peut appeler "de gros moteurs". Mais le quintuple vainqueur du Tour, désormais âgé de 57 ans, privilégie le côté philosophique de la question : "Van Aert doit surtout se faire plaisir. S'il préfère les Classiques pavées, il faut qu'il se concentre là-dessus. Et s'il préfère les grands tours, alors il doit mettre le focus sur ceux-ci". Pour Indurain, le trop faible kilométrage contre-la-montre présent sur le Tour actuellement est un frein aux ambitions potentielles de victoire finale pour le Belge. "C'est là qu'il pourrait faire la différence", ajoute celui qui a remporté ses grandes boucles en maîtrisant l'exercice contre le chrono. "Mais s'il se prépare et devient encore un peu plus grimpeur, tout est possible", estime le Roi Miguel.