Wout van Aert, vainqueur à Heusden-Zolder : "Dommage que nous n’ayons pu sprinter jusqu’à la fin avec van der Poel"

Battu par Mathieu van der Poel lundi à Gavere, Wout van Aert a pris sa revanche sur le Néerlandais en le devançant mardi dans la 5e manche du Superpresige à Heusden-Zolder, où le champion de Belgique a décroché son 3e succès de la saison dans les labourés, après Dublin et Mol. Les deux rivaux en sont désormais à 2-2 dans leurs confrontations dans les labourés cette saison. Van der Poel l’a emporté à Anvers et Gavere, van Aert à Mol et Heusden-Zolder.

Mardi, van Aert et van der Poel se sont isolés en tête dès le premier des neuf tours sur le circuit limbourgeois. "Mathieu a roulé le premier tour comme si c’était le dernier", a déclaré Wout van Aert après sa victoire. "Nous nous sommes très vite retrouvés seuls devant et je pense que nous sentions tous les deux que nous ne serions pas repris aujourd’hui. Je n’ai pas accéléré dans la seconde moitié de la course, je pensais juste à la tactique à utiliser. Je préférais un long sprint, il était donc préférable que je l’entame en 2e position. Mais après l’erreur de Mathieu dans la dernière bosse, je me suis retrouvé devant. J’ai ensuite essayé de reprendre mon souffle et de lancer le sprint de loin".

Van Aert s’est imposé plus facilement que prévu, van der Poel déchaussant dans la dernière ligne droite. "Dommage que nous n’ayons pu sprinter jusqu’à la fin mais c’est comme ça", a dit le vainqueur du jour. "J’ai tout bien fait jusqu’à la fin et empoché la victoire. Mes sensations étaient meilleures qu’hier. Cela fait plaisir".