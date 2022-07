Wout van Aert : "Trois fois deuxième de suite, ce n'est pas un record?"

Devancé d'un boyau par le Néerlandais Dylan Groenewegen, le maillot jaune Wout van Aert a regretté d'être passé "tout près" de la victoire dans la troisième étape du Tour de France, dimanche à Sönderborg.

"Ce n'est pas amusant" explique Wout van Aert au micro de notre envoyé spécial Jérôme Helguers. "Ce n'est pas un record?. aujourd'hui je suis déçu parce que je dois lancer mon sprint un peu plus tard. Christophe Laporte était encore là. Il est fort mais j'ai lancé un peu trop vite."

Mais d'un autre côté, la journée est positive puisqu'il accroit son avance au classement du maillot vert et du maillot jaune. "C'est sur que c'est une bonne journée pour le général et pour le maillot vert" enchaîne le Belge. "On a bien géré le sprint intermédiaire. de ce point de vue je suis très content."

"Ce sera mieux pour moi quand les étapes seront plus dures" termine le coureur Jumbo. "Et les étapes qui viennent après la journée de repos sont vraiment dures. Le vrai Tour de France va commencer."