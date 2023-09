Wout van Aert très ému après la retraite forcée de son "meilleur coéquipier", Nathan Van Hooydonck : "C'est vraiment injuste"

Pendant que Wout van Aert était sur le vélo, en plein effort, et occupé à disputer l'Euro de contre-la-montre aux Pays-Bas, son équipe Jumbo-Visma annonçait la fin de carrière de son coéquipier Nathan Van Hooydonck en raison de problèmes cardiaques.

Interviewé peu après l'arrivée par nos confrères de Sporza, Wout van Aert avait du mal à cacher ses émotions. "C'est une très triste nouvelle, a lancé WVA. Mais ce mot, "triste", vient en deuxième position. Avant tout, c'est bien que Nathan soit toujours là. Cette semaine, ça ne tenait qu'à un fil, et nous sommes très reconnaissants de le voir tiré d'affaire, même si c'est un coup dur pour lui de ne pas pouvoir continuer à vivre de sa passion. Je perds mon meilleur coéquipier. C'est vraiment injuste, il a déjà connu tellement de moments difficiles dans sa carrière."

Troisième du contre-la-montre de l'Euro à 43 secondes du vainqueur, le jeune Britannique Joshua Tarling, Wout van Aert est également revenu sur sa performance et sur ses ambitions pour la fin de saison... et notamment la course en ligne de ces Championnats d'Europe.

"Je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux, a concédé le coureur belge. Les 11 derniers kilomètres étaient en ligne droite, les jambes ne mentent pas. Ce parcours non plus, d'ailleurs. La dernière partie d'un chrono me convient d'habitude, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Je suis heureux d'être à nouveau en bonne santé (il a été malade la semaine dernière, ndlr). Il me reste quelques jours pour retrouver mes jambes du Tour de Grande-Bretagne (qu'il a remporté juste avant de tomber malade, ndlr). La motivation est bien là, et l'équipe belge sera très forte. Cela me donne des raisons d'y croire !"