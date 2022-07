Wout van Aert : "toujours sympa de gagner une étape sur le Tour, je vais en profiter"

Au sommet d’une dernière bosse irrégulière mais pas facile pour autant, van Aert s’est montré plus rapide que Matthews et Pocagar. "C’était une ascension assez solide. On annonçait 1,5 kilomètre à 4%. Mais avec le plat au milieu, les parties montantes étaient vraiment raides. Pour un type comme moi, c’était quand même long. J’ai dû me battre pour rester dans la roue de Pogacar et ses équipiers. Je savais que si je m’accrochais, le sprint allait être un peu plus plat. J’ai attendu ce moment".



Le coureur de Jumbo-Visma a gagné le duel tant attendu avec Pogacar. "Ce n’est pas seulement un coureur pour le général. Il est aussi très fort dans ce genre d’arrivée. Quand j’ai vu le sprint à Longwy, je savais que c’était un de mes plus grands concurrents pour aujourd’hui".