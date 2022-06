Wout van Aert, touché au genou, forfait pour les championnats de Belgique en ligne

C’est Jumbo-Visma qui l’annonce, Wout van Aert ne sera pas au départ des championnats de Belgique de cyclisme sur route ce dimanche à Middelkerke. Blessé au genou le week-end dernier lors d’un entraînement à Tignes, une irritation persistante l’empêche de se lancer. Le coureur belge n'est pas tombé, il a tapé son guidon durant un entrainement.

Van Aert faisait déjà l'impasse sur le contre-la-montre qui se dispute ce jeudi et il ne pourra pas non plus participer à la course en ligne de dimanche.

Puisque le Tour de France débute vendredi prochain, Wout se reposera jusqu’à dimanche mais il participera malgré tout à la compétition qui prend son départ à Copenhague. C’est une décision compliquée pour celui qui a remporté 7 étapes mais il veut se montrer raisonnable et éviter que sa blessure ne soit un frein pour le Tour.

"Je pense que c’est vraiment dommage que je ne puisse pas défendre mon maillot. Normalement, je ne renoncerais jamais à un championnat belge. Je regrette également d’avoir manqué le contre-la-montre, car il ne correspondait tout simplement pas au calendrier. Cependant, c’est la décision la plus sage car je ne veux pas mettre en péril le Tour" explique-t-il dans un communiqué du team qui sera représenté par Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck et Tosh Van der Sande dans la course au titre belge.