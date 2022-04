"Je suis vraiment surpris de ma performance, je suis content de la 2e place. Après une préparation comme celle-ci (ndlr : le Belge a été testé positif au covid juste avant le Tour des Flandres), c’est une grande surprise pour moi. Il n’y a pas eu de bluff de ma part. J’ai été malade, ce n’était pas facile, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour arriver ici dans la meilleure forme possible. Je suis fier d’avoir réalisé cela. Les sensations étaient bonnes. J’étais toujours bien placé sur les premiers pavés. J’ai eu un peu de malchance, mais malgré tout présent dans la partie finale. C’était juste de la malchance, je n’ai pas de regret", a indiqué van Aert à notre micro.

"Dimanche prochain, je vais participer à Liège-Bastogne-Liège. On voulait voir comment ça allait se dérouler aujourd’hui. Je suis en bonne forme. Il me faut une bonne récupération et je vais faire une grande classique de plus ce printemps", a-t-il conclu.