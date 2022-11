Wout van Aert sur sa préparation perturbée : "je ne suis pas aussi avancé que je le voudrais"

Pour sa rentrée 2021, Wout avait enchaîné les succès, 7. Mais cette saison, ce sera compliqué de faire aussi bien.

"Bien sûr, j’espère remporter des victoires dès que possible, surtout pendant la période de Noël. Mais je considère les premiers moments de cette saison comme une préparation. J’espère que le niveau reviendra bientôt et que je pourrai travailler en vue des championnats du monde en cyclo-cross, car c’est la seule course sur laquelle je me concentre réellement."

Reste à voir si ce sera vraiment le cas où si Wout van Aert ira déjà soulever quelques bouquets en attendant le 5 février pour les championnats du monde à Hoogerheide aux Pays-Bas.