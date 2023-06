Wout van Aert sur sa forme actuelle : "J’espère être prêt, on saura rapidement avec ce premier week-end"

Ses fidèles suiveurs auraient pu être rassurés sur son état de forme la semaine passée. Mais, un titre national sur le contre-la-montre ne suffit pas lorsqu’on s’appelle Wout van Aert. Annoncé chasseur d’étapes cette année, le Belge a déjà semblé davantage rôdé sur la ligne de départ de la Grande Boucle. Pas de quoi l’inquiéter pour autant.

Le coureur de chez Jumbo-Visma passera de toute façon d’emblée au révélateur avec trois étapes corsées au Pays Basque. "Je me sens bien, j’espère être prêt. On saura rapidement avec ce premier week-end, souriait le triple champion du monde de cyclocross. Je veux croire que ce n’est pas trop dur pour moi car c’est une grande opportunité de porter le maillot jaune donc je suis très motivé."

On le sent, l’excitation monte dans le chef de van Aert. Logique quand on sait qu’il a toujours gagné deux étapes minimum sur ses quatre premières participations au Tour. "Mes statistiques sont extraordinaires mais ce sera difficile de garder ça toute ma carrière. C’est toujours ici que je trouve mes meilleures jambes j’espère que ce sera la même chose cette année" se projetait le maillot vert de la dernière édition.

C’est tout le mal que bien des Belges lui souhaitent certainement.