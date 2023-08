Wout van Aert sur le trident offensif des Belges aux Mondiaux : "Jasper et Remco ont montré plus que moi sur les dernières semaines"

À un peu moins de 48 heures de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme, nos leaders semblent sereins. À commencer par Wout van Aert. Sur un parcours qui lui convient bien, le coureur de la Jumbo-Visma a une belle opportunité à saisir. Mais, il ne sera pas le seul dans le groupe belge.

"C’est une sélection spéciale avec trois leaders comme ça. Ce sera difficile à gérer car nous sommes trois profils différents. Quand chacun de nous a une équipe complète à sa disposition, la tactique est différente. Mais, c’est aussi facile pour nous car on pourra jouer plusieurs cartes, entamait le Belge que beaucoup pointent comme étant celui à qui le parcours convient le mieux dans la délégation. Oui, mais je pense que Jasper et Remco ont montré plus que mois sur les trois dernières semaines. Les virages sont importants mais au final c’est celui qui est le plus frais les prendra mieux."

Une fraîcheur décisive et qui pourrait donc offrir son premier maillot irisé à van Aert. Du moins, en dehors des labourés. "Je l’ai déjà gagné quatre fois en cyclo-cross. Mais, c’est sûr que je suis arrivé plusieurs fois proche sur la route et c’est mon rêve de le gagner."