Wout van Aert solide leader du Dauphiné : "pourquoi pas un classement général dans le futur ?"

Wout van Aert, en tête du Critérium du Dauphiné après cinq étapes, s'est déclaré ouvert à essayer de remporter le classement général d'une course par étapes de haut niveau, "dans le futur".

"Pourquoi pas ?", a répondu le champion de Belgique à une question en ce sens, après son succès au sprint dans la cinquième étape du Dauphiné, jeudi à Chaintré (Saône-et-Loire).

"L'an dernier, je me suis essayé au classement général de Tirreno-Adriatico et j'ai beaucoup aimé", a ajouté van Aert, qui avait pris la deuxième place de la course italienne, longue de sept jours, derrière le Slovène Tadej Pogacar.

"Mais, ce serait sans doute moins difficile dans une course comme Paris-Nice qu'au Dauphiné, où il y a énormément de montagne. Il faudrait que je change de mode d'entraînement et, si je me concentre sur la montagne, je perdrais sans doute dans le sprint", a estimé le Belge.