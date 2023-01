Wout van Aert signe un septième succès cette saison à Gullegem, Alvarado l’emporte chez les dames

En l’absence de Mathieu Van der Poel et Tom Pidcock, Wout van Aert n’a pas tremblé pour s’imposer sur le Superprestige de Gullegem. Un septième succès cette saison acquis sans réelle difficulté devant Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout. Chez les dames, c’est Ceylin del Carmen Alvarado qui a remporté la septième et avant-dernière manche du Superprestige. Ses compatriotes néerlandaises Inge van der Heijden et Denise Betsema ont complété le podium.

Le champion de Belgique devait se sentir bien seul au départ du cyclocross. Sans ses deux rivaux, van Aert a d’ailleurs livré une première partie de course attentiste. Tout profit pour un Michael Vanthourenhout qui a crânement tenté sa chance. Et si le champion d’Europe a pris quelques longueurs d’avance sur ses adversaires, il ne sera finalement pas parvenu à tromper la vigilance du coureur de la Jumbo Visma. À l’entame du quatrième des neuf tours, van Aert prenait la tête pour la première fois. Une prise de commandes bientôt suivie d’une attaque. Seul Eli Iserbyt fera illusion l’espace d’un demi-tour. Sans forcer, Wout van Aert s’envolait donc vers un nouveau succès cette saison.

Au classement général du Superprestige, Lars van der Haar, quatrième ce samedi, conserve six points d’avance sur Vanthourenhout.

Dès demain, van Aert aura rendez-vous avec Van der Poel à Zonhoven pour leur dernier affrontement avant les championnats du monde.