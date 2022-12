Wout van Aert, satisfait de sa 2e place à Anvers : "Je serai un athlète différent dans cinq, six semaines"

Alors qu’il espérait un top 10 pour son retour au cyclocross d’Anvers, Wout van Aert a terminé deuxième derrière son éternel rival Mathieu van der Poel. Il ne s’attendait pas à terminer sur le podium tout comme Michael Vanthourenhout, troisième.

Van Aert est parti de la deuxième ligne, mais il s’est immédiatement porté devant suite à un départ canon. "J’étais à côté de Vincent Baestaens et comme il y a immédiatement eu une ouverture, j’ai pu passer. J’y tenais, un bon départ, je ne voulais pas en rester là. C’était comme d’habitude, Mathieu a fait un tour super rapide et je n’ai pas été en mesure de le suivre. Pour cela, il faut vraiment que je sois au top, ce qui n’est pas le cas. Je n’ai que cinq, six semaines d’entraînement dans les jambes et je ne peux qu’être satisfait. C’était bien mais il y a moyen d’être encore plus performant dans différents domaines. Par exemple, je n’ai pas encore vraiment de vitesse dans les jambes, mon accélération dans les montées doit encore être améliorée. Mais je suis satisfait d’avoir pu rouler à un rythme élevé pendant une heure et de ne pas avoir fait trop d’erreurs non plus. Dans cinq, six semaines, avec plus d’entraînement et plus de cross dans les jambes, je serai un athlète différent", a expliqué van Aert.

"Je ne m’attendais pas à un podium", a déclaré Michael Vanthourenhout. "Je me suis un peu fait exploser en tentant de suivre le rythme au début et j’ai dû ralentir un peu. Il n’y avait rien à faire contre Mathieu. J’ai également vu passer van Aert, mais la troisième place ne figurait pas dans mon plan. Pour moi, c’est une surprise et un coup de pouce pour ce qui est à venir", a avancé le champion d’Europe, qui va s’entraîner en Espagne ces deux prochaines semaines comme son coéquipier Eli Iserbyt, mais qui disputera les manches de Coupe du monde de Dublin et de Val di Sole.