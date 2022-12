Wout van Aert s’offre Van der Poel au terme d’un sprint royal à Heusden-Zolder

Après avoir dû s’avouer vaincu hier à Gavere, Wout van Aert a renoué avec la victoire du côté de Heusden-Zolder. Dans le cadre de la cinquième manche du Superprestige, le Belge s’est imposé au sprint devant son rival Mathieu Van der Poel. Lars van der Haar prend la troisième place.

Il ne fallait pas arriver en retard ce mardi à Heusden-Zolder. Après seulement un tour de course, le duo d’inséparables avait déjà fait le trou sur le reste de la concurrence. Les deux rivaux ont ensuite coopéré une bonne partie de la course. Et si Van der Poel a bien tenté d'attaquer le Belge, le Néerlandais a à chaque fois commis une petite erreur qui a permis au coureur Jumbo-Visma de recoller.

C'était donc écrit que pour leur 250e course commune (ndlr: toutes catégories, route et labourés confondus), les deux protagonistes se joueraient la victoire au sprint. Et à ce petit jeu-là, c'est van Aert qui s'est montré le plus fort ou le moins malchanceux. Alors qu'il était dans la roue du Belge, Van der Poel a déchaussé et a dû laissé filer le champion de Belgique.

Derrière, c'est Lars van der Haar qui a pris la place vacante sur le podium. Au terme d'une belle remontée, le champion des Pays-Bas consolide sa première place en tête du Superprestige.

Prochain épisode de cette série hivernale du côté de Diegem dès demain soir.