Wout van Aert s’impose une nouvelle fois à Zonhoven : "Par moments, j’ai eu la chair de poule"

Wout van Aert a apprécié son passage à Zonhoven. Non seulement il y a eu la victoire, mais la foule était en délire. Il a même eu le temps de les saluer et de les remercier lors du dernier tour. "C’est l’une des rares épreuves de cross où l’on est si proche de la foule et où l’on ressent l’atmosphère. Par moments, j’ai eu la chair de poule."

Avec huit victoires et trois secondes places, Wout van Aert peut se féliciter de sa saison impressionnante. Le champion de Belgique de cyclocross part lundi en Espagne pour un stage avec son équipe Jumbo-Visma et ne défendra pas son titre à Lokeren la semaine prochaine. "J’ai dû faire des choix", a-t-il dit à ce sujet. "J’ai remarqué aujourd’hui que je pouvais rouler à un rythme élevé, mais je n’ai plus cette accélération dans les jambes. Au camp d’entraînement, j’aurai plus de repos et je pourrai faire de longs entraînements d’endurance. Cela devrait m’aider en vue des Mondiaux, mais aussi pour la saison de route qui arrive."

Van der Poel avait du mal avec son dos sur le parcours. Quand il a fait une autre erreur, Van Aert a réussi à créer l’écart. "J’ai profité des erreurs de Mathieu. À un moment donné, il est vraiment tombé devant moi, j’ai alors pu prendre de l’avance." Le champion de Belgique a très vite pris 16 secondes, puis il a augmenté progressivement l’écart. "J’ai été surpris de mon avance. Le parcours était difficile pour tout le monde aujourd’hui. Dans la seconde moitié de la course, on voit que chacun retombe sur son propre rythme."

En s’entraînant en Espagne, van Aert manquera les championnats de Belgique. "Tout le monde le sait maintenant. Si je reviendrai sur ma décision ? Peut-être s’ils me prêtent un hélicoptère", a-t-il plaisanté. "Non, sérieusement, j’ai pris la décision de rester en Espagne. Je suis obligé de le confirmer sinon ils vont encore spéculer toute la semaine pour savoir si je serai là ou pas".