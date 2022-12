Wout van Aert s'impose à nouveau au sprint devant van der Poel et Pidcock à Loenhout !

Après avoir remporté les deux dernières manches du Superprestige à Heusden-Zolder et Diegem, Wout van Aert a remporté l'Exact Cross de Loenhout devant Mathieu van der Poel et Thomas Pidcock.

Pour le plus grand plaisir des spectateurs présents sous la pluie, Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Thomas Pidcock ont pris les devants dès le départ de la course.

Tour après tour, van der Poel a accéléré dans la partie technique du parcours, ce qui lui a permis de prendre de l'avance petit à petit. Le Hollandais a constamment mis la pression sur van Aert et Pidcock en conservant la tête de la course, ne laissant celle-ci qu'à de rares reprises.

Le scénario semblait identique tout au long de la course. Wout van Aert relançait tambour battant à chaque tour, van der Poel reprennait les choses en main et Pidcock, légèrement à la traîne mais pas résigné, travaillait afin de rester dans le sillage du duo de tête.

Tout portait à croire que la course se terminerait par un sprint à trois. Auteur d'une erreur aux trois quarts de la course, le champion du monde a laissé filer le duo belgo-néerlandais avant de le rattraper et de le dépasser à quelques mètres de l'entame du dernier tour ! Mais Wout van Aert ne l'entendait pas de cette oreille et a attaqué juste après la cloche. Démarrait alors un mano à mano entre le Belge et le Hollandais qui jouaient des coudes.

Le dernier tour était tout bonnement irrespirable. Mathieu van der Poel, parti à la faute, donnait l'occasion à ses poursuivants de revenir à sa hauteur pour nous offrir ce sprint à trois tant espéré. À ce petit jeu-là, une nouvelle fois, c'est le Belge qui s'est imposé.

Les coureurs auront droit à un jour de congé demain avant de reprendre la compétition dès dimanche à l'occasion du Grand Prix Sven Nys à Baal où seul Thomas Pidcock sera présent.