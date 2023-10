Wout van Aert remporte la Coppa Bernocchi au terme d'une course pour costauds

Wout van Aert a décroché le cinquième succès de sa saison lundi en s’imposant sur la Coppa Bernocchi, semi-classique italienne qui précède de quelques jours le Tour de Lombardie (7/10). Le Belge de l’équipe Jumbo-Visma – qui se prépare pour le championnat du monde de gravel dimanche en Vénétie (8/10) – s’est imposé au terme d’un sprint en petit comité pour devancer les Italiens Vincenzo Albanese et Andrea Bagioli. Une belle façon de retrouver la compétition après sa deuxième place aux championnats d'Europe il y a huit jours.

L’équipe Jumbo-Visma, victorieuse pour la 64e fois de la saison, a contribué à sélectionner un groupe de 9 coureurs qui s’est isolé à une trentaine de kilomètres du but.

Le Slovène Jan Tratnik - équipier de Van Aert – a en effet fait voler le peloton en éclats lors de l’ultime ascension du jour, le Piccolo Stelvio (1,5km à 6,6%) affronté 7 fois par les coureurs. Légèrement grimaçant, van Aert est bien resté calé dans la roue de Tratnik et a emmené son autre équipier Tiesj Benoot dans son sillage. Egalement active pour durcir la course, la formation Soudal Quick-Step a également envoyé 3 fuyards à l’avant : Julian Alapilippe, Fausto Masnada et Andrea Bagioli. Le redoutable suisse Marc Hirschi et les Italiens Christian Scaroni et Vincenzo Albanese ont complété ce groupe.

Derrière eux, le peloton emmené par l’équipe Jayco de Michael Matthews est revenu à une dizaine de secondes mais a finalement dû lâcher prise.

Lancé vers l’arrivée sur des routes complètement plates, le grouep des 9 fuyards ne s'est désorganisé qu'à l'approche du dernier kilomètre. Julian Alaphilippe a tenté d'anticiper et d'arriver en solitaire mais a promptement été stoppé par Tratnik.

Parfaitement emmené par Tiesj Benoot, van Aert n’a laissé aucune chance à ses adversaires au sprint pour décrocher un 44e succès professionnel.

Après sa victoire à l’E3-Harelbeke, son titre de champion de Belgique contre-la-montre et une étape et le classement final du Tour de Grande-Bretagne, Van Aert décroche un 5e succès cette saison.

Cette semaine, le Belge est annoncé au départ des Trois Vallées Varésines mardi face à Pogacar & co ainsi qu’au Gran Piemonte jeudi. Dimanche, il sera en Vénétie pour disputer le championnat du monde de gravel.