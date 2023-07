Wout van Aert réagit après sa frustration de dimanche : "J’étais en colère mais maintenant c’est passé"

C’est reparti pour Wout van Aert ! Après la très frustrante deuxième place obtenue dimanche sur la 2e étape, la star de l’équipe Jumbo-Visma s’est présentée au départ de la 3e étape lundi. Avant cela, il n’a pas esquivé les questions des journalistes malgré la tension palpable qui circule au sein de la formation néerlandaise. Une tension qu’il a voulu dissiper rapidement.

"La colère est passée. Ce n’est pas une bonne chose de rester avec ces sentiments-là. Hier soir, l’ambiance était déjà positive à table. J’avais besoin d’un peu de temps pour accepter cela, d’arriver si proche de la victoire et de ne pas gagner. Je savais que toute la presse allait me poser la même question et de temps en temps, c’est mieux de ne pas répondre", a expliqué van Aert, qui n’avait pas répondu aux questions des journalistes dimanche soir.

"J’étais en colère contre cette situation. Quand on est si proche de la victoire, c’est frustrant de ne pas conclure le travail de toute l’équipe. Notre objectif pour ce premier week-end était clair : gagner une étape avec moi et garder Jonas en bonne position pour le général", a ajouté van Aert sur cette situation.

Va-t-il participer au sprint ce lundi ? "Pourquoi pas ?", a répondu le Belge avec le sourire alors qu’il n’a pas fait du maillot vert un objectif cette saison.