"J'ai repris le vélo après quatre jours de repos forcé", a assuré Van Aert via Strava, "J'ai recommencé avec deux courtes séances d'entraînement et, lundi, j'ai pu effectuer une sortie plus longue et plus dure sans ressentir de douleur. Il semble qu'elle se soit atténuée au bon moment. L'irritation sur le dessus de ma rotule a disparu et je peux à nouveau appuyer à fond sur les pédales. Je tiens à remercier mon équipe, les médecins et les kinés, ma famille et tout le monde pour leur soutien. Je suis prêt pour mon quatrième Tour de France".