Wout van Aert prolonge avec Jumbo-Visma jusqu’en 2026

Wout van Aert et l’équipe Jumbo-Visma poursuivront leur aventure ensemble jusqu’en 2026, a annoncé l’équipe néerlandaise sur les réseaux sociaux ce mercredi.

Arrivé en mars 2019, van Aert disposait d’un contrat jusqu’en 2024 et a donc prolongé pour deux années supplémentaires. "Notre chemin ensemble est loin d’être terminé", a notamment annoncé Jumbo-Visma dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Après avoir souligné les plus beaux succès de van Aert, la formation néerlandaise a mis en évidence l’esprit d’équipe dont font preuve le Belge et ses compagnons tout au long de l’année.

"Tu es supporté par une équipe qui se bat contre vents et marées pour t’aider. Des équipiers pour qui tu as toi-même tout donné. Tu es un leader dans les mots et dans les faits !"

Une vidéo aussitôt partagée et commentée par le principal intéressé. "Yes ! Le futur semble radieux. Merci Jumbo-Visma", a réagi van Aert.

Parti de l’équipe Verandas Willems Crelan en 2019 et en conflit avec celle-ci pour son transfert chez Jumbo-Visma, van Aert a depuis lors récolté 32 succès. Ses plus belles lignes au palmarès sont Milan-Sanremo (2020), les Strade Bianche (2020), Gand-Wevelgem (2021), l’Amstel Gold Race (2021) et sept étapes du Tour de France (2020, 2021, 2022) dont il a remporté le maillot vert du classement par points (2022).