Wout van Aert présent au gravel d’Houffalize : "Le gravel est quelque chose que j’aime vraiment"

Wout van Aert roulera le Houffa Gravel, troisième manche des Yuzzu Gravel Series et seule épreuve belge qualificative pour les UCI Gravel World Series.

Après les championnats du monde de cyclisme, le Houffa Gravel sera la prochaine course de Wout van Aert. Il sera en bonne compagnie, puisque Niki Terpstra et Jan Bakelants seront aussi présents.

La course sera longue de 110 km au cœur des Ardennes. "J’ai récemment pris un peu de repos, donc je ne suis pas au mieux de ma forme", a-t-il déclaré via communiqué.

"Mais c’est bien de tester le matériel et de voir comment il se comporte dans une telle course. J’espère apprendre quelque chose des spécialistes au départ. C’est bien de sentir comment tout cela fonctionne", rajoute van Aert, impatient de participer au mondial en Vénétie, en Italie, le 8 octobre.

"Je pense qu’il est utile d’avoir participé à une course gravel au préalable. C’est une belle opportunité, près de chez moi. Je roule ici principalement parce que j’aime courir et me présenter à mes supporters et au public, et le gravel est quelque chose que j’aime vraiment." Van Aert en a déjà profité pour rouler sur son gravel et se tester comme on peut le voir sur son Strava.

Le Houffa Gravel fait également partie de l’UCI Gravel World Series, ce qui signifie que les participants ont l’occasion d’y décrocher samedi un billet pour le mondial. 25% des coureurs gravel les plus rapides à Houffalize se qualifieront en effet pour les championnats du monde de gravel en Italie.