Wout van Aert préface le contre-la-montre : "C’est un vrai parcours pour les spécialistes"

Après sa médaille d’argent obtenue lors de la course en ligne aux championnats du monde de cyclisme, Wout van Aert s’apprête à relever un nouveau défi ce vendredi : le contre-la-montre. Une épreuve où il est placé parmi les favoris, aux côtés d’un certain Remco Evenepoel.

Le coureur de 28 ans est en tout cas prêt à affronter le chrono, après une course éprouvante connue le week-end dernier. "J’ai pu récupérer, c’était dur mais je ne me sens pas trop mal depuis lundi. Cela veut dire que la forme est là. Les sensations sont bonnes, j’ai fait mon premier effort depuis la course en ligne ce mercredi. Je suis content, ça s’est bien passé".

Le Belge analyse également un parcours… de 48 kilomètres. "Cela va être très long avec des parties sans virage. C’est un vrai parcours pour les spécialistes, c’est un beau circuit. Chaque seconde sera importante, il faut garder ça en tête durant tout le chrono".

L’Anversois avoue également s’être inspiré du chrono chez les espoirs, remporté par Lorenzo Milesi, pour élaborer sa tactique. "J’ai regardé les espoirs, j’étais curieux. Notre circuit est un peu plus dur avec une dernière bosse mais j’ai vu que peu de coureurs ont repris du temps sur cette dernière bosse".

Outre son compatriote, van Aert devra également se méfier de Filippo Ganna ou Stefan Kung. "Ce sont les championnats du monde, il y a beaucoup de candidats". Un chrono pourtant remporté par l’inattendu Tobias Foss en 2022. De quoi avoir une nouvelle surprise cette année ? "Si cela a été possible l’année passée, ça peut encore arriver ici. Mais les circonstances étaient différentes avec ce long voyage en Australie. Selon moi, un des favoris va gagner".

Avant de conclure. "Le cadre est très joli, j’espère pouvoir revenir ici en vacances… et avec de beaux souvenirs !"

Rendez-vous donc ce vendredi dès 15h30 pour un contre-la-montre à suivre en direct sur les médias de la RTBF.