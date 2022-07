Wout van Aert n’avait pas les jambes pour sprinter : "J’espère que ce sera mieux pour le chrono"

Wout van Aert a payé ses efforts dans les Pyrénées ce vendredi sur la 19e étape du Tour de France 2022. Le coureur belge, que l’on imaginait sprinter pour la victoire d’étape, a plutôt joué la carte collective. Un pari réussi puisque c’est son équipier Christophe Laporte qui s’est imposé.

"Je suis très fier de Christophe et de cette équipe. Tout le monde était fatigué après l’étape de jeudi, moi en particulier. Mes jambes étaient bien fatiguées. Je sentais que je ne pouvais pas faire un bon résultat au sprint. Donc j’ai dit à Christophe 'si c’est possible, prends ta chance. Je m’occuperai de bien placer Jonas dans le final et tu pourras te concentrer sur le sprint'. Mais apparemment, il a fait quelque chose de spécial en attaquant avant le sprint. Je lui ai déjà dit plein de fois : il ne sait pas à quel point il est fort."

Van Aert sera-t-il à nouveau fringant pour le contre-la-montre de samedi à Rocamadour où il fait partie des favoris ? Le maillot vert l’espère. "J’ai essayé de me préserver un peu pendant la journée mais avec le maillot jaune on ne peut pas prendre de risque. Il fallait le protéger. J’espère que j’aurai de meilleures jambes sur le chrono et on tentera de gagner", a commenté van Aert.