Wout van Aert n’abdiquera pas après sa nouvelle 2e place : "Je vais continuer à me battre pour une victoire d’étape"

Wout van Aert a une nouvelle fois terminé deuxième sur la 15e étape du Tour de France ce dimanche. A l’origine de la bonne échappée, le Belge a cependant dû s’avouer vaincu face à un Wout Poels intouchable, qui a dompté la montée finale. S’il était évidemment déçu de ne pas s’imposer, il a tout de même avoué à Jérôme Helguers avoir passé une bonne journée à l’avant : "Je suis content. C’était quand même une étape très amusante. En échappée, j’aime toujours attaquer comme ça. Sur la dernière montée, c’était juste un gars qui était beaucoup plus fort, c’est comme ça, pas de regrets".

Offensif, il a tenté de faire la différence dans la partie qui lui convenait le mieux, mais n’a pas pu partir en solitaire : "Je pense que la tactique était bonne. Avec l’attaque en haut des Aravis, j’étais capable de lâcher beaucoup de grimpeurs et de commencer la dernière montée avec un bon avantage. Malheureusement, c’était encore deux grimpeurs avec moi et ils étaient forts. C’est comme ça".

S’il n’a pas encore réussi à lever les bras sur cette Grande Boucle, Wout van Aert n’est pas découragé et va continuer à tenter dans les prochaines étapes : "C’est sûr que je vais continuer à me battre pour une victoire d’étape. C’est pour ça que je suis ici. Il reste six opportunités. Mais pour le contre-la-montre, je ne sais pas. C’est très dur et peut-être que j’ai une petite chance mais avec Jonas et Tadej, avec les deux montées, je pense qu’ils vont se battre pour la victoire d’étape mardi".

Un comportement offensif qui est félicité par de nombreux acteurs. Mauro Gianetti, le manager de la formation UAE, pourtant rivale de la Jumbo dans la course au maillot jaune, ne tarissait d’ailleurs pas d’éloges pour le Belge : "Il fait du spectacle, c’est un grand champion, c’est une bonne personne. Je crois qu’on est en train de vivre un moment exceptionnel du cyclisme et c’est un des acteurs les plus importants".