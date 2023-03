Wout van Aert n'a pas gagné, mais il a impressionné et s'est rassuré sur les routes de Tirreno-Adriatico

Wout van Aert, tombé malade en février et perturbé dans sa préparation à la saison sur route, avait déclaré forfait pour les Strade Bianche le 4 mars dernier et a retrouvé une place dans le peloton à l'occasion de Tirreno-Adriatico, la semaine dernière.

Si on regarde froidement les chiffres, le bilan de WVA sur la course des deux mers est loin d'être brillant avec "seulement" deux places dans le Top 10 : il a terminé 6e du sprint remporté par Jasper Philipsen à Foligno et 10e à Osimo samedi.

Depuis qu'il porte les couleurs de l'équipe Jumbo Visma en 2019, Wout van Aert avait jusque-là levé au moins une fois les bras dans... toutes les courses à étapes qu'il a disputées !

Comment expliquer cette absence de victoire ? Le Maillot Vert du dernier Tour de France n'a pas pris de risques sur le chrono inaugural disputé sous la pluie (45e), et a préféré ne pas se mêler aux sprints massifs. Lors de la quatrième étape, où il pouvait jouer sa carte, il est tombé - sans gravité - dans le final et n'a pas pu lutter pour la victoire.

Mais derrière ces chiffres peu réjouissants, la réalité est bien différente : Wout van Aert a travaillé dur pour Primoz Roglic (le Slovène a remporté le classement général et trois étapes), et lorsqu'il a haussé le rythme pour se tester, il a fait mal aux adversaires de l'équipe néerlandaise : samedi, dans des murs qu'il fallait escalader à plusieurs reprises, le Belge s'est mis à plat ventre pour son leader et l'a lancé vers la victoire.

Le vainqueur de Milan-Sanremo 2020 - le seul Monument qu'il a remporté - est sorti satisfait de sa semaine italienne, et peut être rassuré sur son état de forme à quelques jours de la Primavera, son premier grand objectif de la saison.

Julian Alaphilippe, qui a explosé samedi à cause du tempo dicté par WVA, est affirmatif : "Wout van Aert sera le grand favori de toutes les courses qu'il disputera au printemps", a expliqué l'ancien Champion du Monde français à nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws.

Un sentiment qui n'est peut-être pas partagé par les adversaires de Tadej Pogacar sur les routes de la Ruta del Sol et de Paris-Nice : 13 jours de compétition et... 9 victoires, déjà, pour l'ogre slovène.

La bagarre entre les deux hommes et le reste du plateau (Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Matej Mohoric, Mads Pedersen, Julian Alaphilippe, Caleb Ewan, Biniam Girmay, Arnaud De Lie...) promet d'être grandiose dans l'ascension - et la descente - du Poggio lors de Milan-Sanremo samedi...