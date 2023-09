Wout Van Aert manque de peu une 2e victoire d’étape en Grande-Bretagne : "J’ai attaqué un peu trop tôt"

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a été le coureur le plus offensif du Tour de Grande-Bretagne samedi lors de l’avant-dernière étape. Cependant, il s’est fait rattraper dans le dernier kilomètre lors de sa dernière attaque. "J’ai attaqué un peu trop tôt", a-t-il déclaré après la course.

Wout Van Aert est passé à l’attaque trois fois sur cette étape, la dernière à quatre kilomètres de l’arrivée. "Au début, j’ai pensé que c’était bon. Mais j’ai vite compris que j’avais peu de chances face au groupe qui arrivait avec tous les équipiers qui roulaient à bloc. Je me sentais bien aujourd’hui. J’ai peut-être roulé avec trop d’enthousiasme, j’ai donné le maximum."

Alors qu’il ne reste plus que la dernière étape vallonnée de dimanche à disputer, Van Aert demeure en tête du classement avec trois secondes d’avance sur un groupe de 10 poursuivants. "Je suis content d’avoir conservé le maillot de leader. À une étape de la fin, nous sommes en bonne position, mais c’est encore loin d’être gagné. Je pense qu’il va falloir être plus prudent demain. J’ai attaqué un peu trop tôt aujourd’hui." "Je m’attends à une bataille d’homme à homme demain. Le parcours favorisera les plus solides. J’espère qu’on va prendre la victoire au classement général", a conclu le vice-champion du monde.