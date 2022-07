Wout van Aert, maillot jaune sur le dos, remporte la 4e étape après un énorme coup de panache

Après trois deuxièmes places, Wout van Aert a enfin décroché son succès d'étape sur ce Tour de France 2022. Maillot jaune sur le dos, le coureur de Jumbo-Visma est parti seul dans la côte du Cap Blanc Nez, à une dizaine de kilomètres de Calais. Un fantastique coup de panache. Notre compatriote consolide son statut de leader.



Le scénario du début d'étape est classique et plutôt attendu. Le final ressemble à un feu d'artifice. Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) et Anthony Perez (Cofidis) attaquent dès les premiers kilomètres. Le Danois moustachu vise les points pour les pois et part à l’offensive pour la troisième fois en trois étapes en ligne. Il est accompagné par le baroudeur de Cofidis, spécialiste de ce genre d’échappée. Le duo s’entend et se partagent les prix : les 5 premiers grimpeurs pour le coureur d’EF et le sprint de Lumbres pour le Français. Ils collaborent jusqu’à une quarantaine de bornes de Calais. Perez accélère, Cort Nielsen se relève.