Wout van Aert : "Le plan initial ? Arriver dans un grand groupe de tête et peut-être essayer de gagner l'étape"

Wout van Aert a cédé sa tunique de leader du Tour de France au terme de la sixième étape entre Binche et Longwy ce jeudi. Parti dans l’échappée à 148 kilomètres, le coureur Jumbo-Visma a été repris par le peloton à seulement 11 kilomètres de l’arrivée. C’est Tadej Pogacar, double vainqueur de la Grande Boucle, qui a empoché l’étape et le maillot jaune.

"Ca n'arrive pas si souvent que le maillot jaune du Tour tente quelque chose comme ça. J'aime faire des choses différentes des autres coureurs de temps en temps. Le plan initial était un peu différent, j'espérais arriver dans un grand groupe de tête et peut-être essayer de gagner l'étape. De nombreuses équipes voulaient faire partie de l'échappée pour ne pas devoir contrôler la course. On était seulement trois finalement. J’ai su dès ce moment que ça allait être difficile. J'ai décidé d'essayer malgré tout et de profiter de ma possible dernière journée en jaune. Je n'ai pas de regret. La tactique, c'est de tenter quelque chose et de ne pas rester dans le peloton. Une fois que j'étais dans l'échappée, c'était trop tard pour changer d'avis, j'ai décidé de tenter d'aller au bout", a souri van Aert à notre micro à Longwy.