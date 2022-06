Wout van Aert : "le meilleur spécialiste mondial du chrono seulement deux secondes devant toi, cela en dit long sur ta forme"

Parti fort, Wout était en avance sur la première section de ce chrono. "J'ai décidé de lever un peu le pied après le première intermédiaire", rigole-t-il. "Non je pense que j'ai fait un vraiment un bon départ. J'étais à la limite dans tous les virages et c'est peut-être pour ça que j'avais un avantage sur Filippo au premier split. Je pensais que j'avais un bon rythme dans la deuxième partie. Mais il était beaucoup plus rapide. Et à la fin, j'ai pu retrouver mon rythme. J'avais deux jolis points de mire avec les deux coureurs (Gaudu et Lafay) que je rattrapais. Mais je suis quand même arrivé trop court. C'était un chrono honnête et je l'ai perdu.



Et de conclure avec humour en référence à l'arrivée de ce mardi. "En rattrapant Gaudu, j'ai pensé à jeter mon vélo mais je suis arrivé trop tard".



Après 4 étapes, van Aert trône à la première place du Général avec 53 secondes d'avance sur Mattia Cattaneo (Quick Step-Alpha Vinyl) et 56 sur son équipier Primoz Roglic.



"Je vais voir pour porter le maillot jaune le plus longtemps possible, c'est un honneur de l'avoir. Mais ce n'est pas possible de gagner le Dauphiné, les deux dernières étapes de montagne sont trop difficiles pour moi. Roglic et Vingegaard sont meilleurs que moi", a précisé le Belge de l'équipe Jumbo en conférence de presse en assurant que l'ambiance est "parfaite" dans la formation néerlandaise: "Nous étions ensemble en Sierra Nevada pour le stage, ensuite chacun est rentré chez soi et nous étions très contents de nous retrouver au départ du Dauphiné."