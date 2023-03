Wout van Aert : "J'aimerais beaucoup ajouter le Ronde ou Roubaix à mon palmarès"

Wout van Aert a récemment montré qu'il était en forme. Une troisième place à Milan-Sanremo, une victoire à l'E3 Harelbeke et une deuxième place à Gand-Wevelgem le démontrent. Dans cette dernière course, il a même offert la victoire à son coéquipier français Christophe Laporte. Dimanche, il ne visera que la victoire au Tour des Flandres. Une semaine plus tard, l'autre Monument, Paris-Roubaix, est aussi dans le viseur du Belge. Il ne s'est jamais imposé sur les deux plus grandes courses pavées du monde.

"Je considère l'absence de Dylan van Baarle comme une perte pour notre équipe. Il a le moteur pour aller loin dans les classiques", a déclaré van Aert lors d'un point de presse jeudi. "Je me sens bien. J'ai récupéré de deux courses difficiles. Tout s'est passé comme prévu. Je suis un homme heureux."

L'année dernière, Wout van Aert est tombé malade avant le Tour des Flandres. Il avait même dû renoncer à participer à l'épreuve. "Heureusement, je me sens maintenant en pleine forme. Le Tour des Flandres est toujours passionnant. Lors des reconnaissances, il y a déjà des supporters sur les côtés. L'intérêt des médias est également très élevé. C'est une course spéciale, tout comme Paris-Roubaix. L'objectif de l'équipe est de gagner l'une de ces deux courses, voire les deux."

"Je suis conscient qu'en tant qu'équipe, nous réalisons une série très spéciale", a poursuivi van Aert. "Nous avons déjà bu beaucoup de champagne et nous ne réalisons que trop bien que nous avons gagné des courses magnifiques. Tout le monde aura le stress dimanche. Que vous ayez beaucoup gagné ou pas. À Bruges, tout le monde repart à zéro. Bien sûr, un bon bulletin donne beaucoup de confiance. J'aimerais beaucoup ajouter le Ronde ou Roubaix à mon palmarès. Ces courses figurent en bonne place sur la liste de mes envies."