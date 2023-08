Wout van Aert intéressé à l’idée de participer aux championnats d’Europe

Il est fort probable que Wout Van Aert participe aux championnats d’Europe de cyclisme qui prendront place à Drenthe, aux Pays-Bas, entre le 20 et 24 septembre. C’est ce qu’a déclaré Sven Vanthourenhout mardi. "Wout est très intéressé de participer à la course en ligne et au contre-la-montre" a expliqué le sélectionneur national. "Mais je n’ai pas encore eu de contact avec son équipe."

Van Aert et Vanthourenhout ont échangé lundi à propos des championnats d’Europe. "Il a indiqué qu’il aimerait y participer", a déclaré Vanthourenhout. "Mais il n’y a pas encore de certitude. Pour cela, nous devons d’abord consulter Jumbo-Visma. Beaucoup de coureurs de la sélection actuelle des Mondiaux sont d’ailleurs intéressés. Les autres années, j’avais parfois du mal à composer ma sélection, mais cette année, je vais devoir prendre de sérieuses décisions."

Vanthourenhout avait déjà annoncé au printemps qu’Arnaud De Lie ferait partie de la sélection aux Championnats d’Europe. "Il y jouera certainement un rôle important" a déclaré Vanthourenhout. "Bien sûr, cela dépend des autres participants. Si Wout participe également, Arnaud devra partager le rôle de leader. Mais il en est informé et est tout à fait d’accord."