Wout van Aert, intenable cet hiver, fait l’impasse sur le "National" et met le cap sur l’Espagne

Wout van Aert ne sera pas au départ des championnats de Belgique de cyclo-cross à Lokeren. Une aubaine pour la concurrence tant il a dominé les courses cet hiver. Le coureur de Jumbo-Visma va mettre le cap sur l’Espagne où il effectuera un stage à son équipe en vue de la saison sur route.



Onze courses, huit victoires, trois deuxièmes places, Wout van Aert n’a laissé que des miettes à ses adversaires ces dernières semaines. Un bilan épatant qui n’a fait "que" prolonger une incroyable série entamée en 2022. Sur ses 27 derniers cross, il a terminé une fois quatrième. Le reste du temps, Monsieur "premier ou deuxième" n’a pas quitté les deux premières positions (19 victoires, sept fois deuxième).



Son absence au "National" de Lokeren va donc ouvrir des perspectives aux autres crossmen belges. Il préfère partir en stage dans l’optique de la saison sur route. "Il est absolument certain que je ne participerai pas à Lokeren dimanche", a-t-il rappelé à nos confrères de Sporza après sa 8e victoire de l’hiver à Zonhoven. "Je suis quelqu’un qui aime élaborer un plan clair, cela me permet de savoir où j’en suis et où je vais. La prochaine étape est donc un camp d’entraînement avec l’équipe."



Il devrait clôturer son séjour espagnol par la manche de Coupe du monde de Benidorm (22 janvier). Il sera alors lancé dans la dernière ligne droite vers les Mondiaux de Hoogerheide (5 février). Il fera encore escale à Hamme pour peaufiner sa forme avant de tenter de décrocher un quatrième maillot arc-en-ciel. Le premier depuis 2018.