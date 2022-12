Wout van Aert remporte son duel avec Mathieu van der Poel : "Je ne pensais pas avoir une chance de gagner"

"Je ne me sentais certainement pas au top aujourd’hui et je ne peux pas du tout être satisfait de ma performance à Mol, même si j’ai franchi la ligne d’arrivée en deuxième position. Je ne peux pas non plus expliquer pourquoi ça ne s’est pas bien passé. Je dois digérer et régler tout cela pour les prochaines courses", a de son côté réagi un Mathieu van der Poel déçu.

Lorsque Wout van Aert est passé à l’attaque, Mathieu van der Poel n’avait pas la réponse adéquate. Il semblait résigné au fait que le champion de Belgique était trop fort. "À la fin, j’ai délibérément laissé tomber. Que vous terminiez deuxième à cinq secondes ou à une minute, cela du pareil au même pour moi. Il ne s’agit pas d’un classement de cross au temps ici. Je ne pouvais pas mieux réagir à l’attaque de Wout van Aert. J’espère retrouver les bonnes jambes le plus rapidement possible en cette période chargée."

"Je dois digérer ça. Cela m’est déjà arrivé. Je ne devrais pas trop m’inquiéter mais ce n’est pas un sentiment agréable. Le mot d’ordre est 'au prochain cross' et c’est pour bientôt. Nous verrons si je peux récupérer à ce moment-là", a conclu Mathieu van der Poel.