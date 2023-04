Wout van Aert forcément déçu après sa crevaison à Paris-Roubaix : "C’est dur ! J’ai désormais besoin de me reposer"

Wout van Aert avait des difficultés à trouver des mots pour exprimer toute sa déception à notre micro après sa troisième place à Paris-Roubaix. Un podium obtenu malgré une crevaison lors du moment décisif de l’Enfer du Nord, dans le Carrefour de l’Arbre où le champion belge a dû laisser filer Mathieu Van der Poel.

"C’est dur ! Mais je suis content de ma performance et de mes jambes…", a tenté de relativiser un van Aert visiblement déçu et éprouvé par une course usante.

"C’était une course difficile pour moi car je me suis retrouvé seul (sans équipiers) dans le groupe de tête. Je suis resté calme et j’ai attendu ce moment (le Carrefour de l’Arbre). Je me sentais très bien. J’ai attaqué mais quand j’ai abordé le virage, j’ai senti que j’avais crevé. J’ai prévenu l’équipe et on avait quelqu’un en fin de secteur pour changer de roue. Ça a été très vite mais à ce moment-là de la course ça prend quoiqu’il arrive trop de temps", a déploré van Aert, fataliste.

"Paris-Roubaix, ça se termine seulement quand tu arrives dans le Vélodrome. Avant, c’est important d’avoir de la chance", a ajouté van Aert avant de s’asseoir en pleine interview. "Je vais me reposer cette semaine, j’en ai besoin", a conclu le leader de l’équipe Jumbo-Visma qui met un terme à sa première partie de saison.