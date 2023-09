Wout van Aert et Mathieu van der Poel se retrouveront samedi sur la Super 8 Classic, qui sillonnera la Wallonie pendant 100 kilomètres

Qui succédera à Jordi Meeus au palmarès de la Primus Classic, rebaptisée Super 8 Classic cette année ? Le sprinteur belge, vainqueur sur les Champs Elysées lors du dernier Tour de France, ne défendra pas son titre, mais les organisateurs peuvent se réjouir d'avoir deux des meilleurs coureurs du monde au départ : Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) seront présents samedi entre Brakel et Haacht pour préparer leurs derniers objectifs de la saison.

Pour le public belge, il s'agit d'une chance unique de voir ces deux spécialistes des Flandriennes s'affronter une dernière fois cette saison. L'épreuve débutera en Flandre-Orientale et prendra très rapidement la direction du Hainaut (Silly, Enghien, Braine-le-Comte) avant de traverser le Brabant wallon via Ittre, Genappe, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert ou encore Wavre.

Les coureurs remonteront ensuite vers le Brabant flamand via Overijse (deux passages dans la Moskesstraat) et Bertem avant de prendre la direction de la ligne d'arrivée tracée à Boortmeerbeek (Haacht).

La liste définitive des engagés n'est pas encore connue, mais la concurrence sera bien présente pour tenter de déjouer les plans de WVA et MVDP : Victor Campenaerts, Biniam Girmay, Yves Lampaert, Tim Wellens ou encore Jasper Stuyven devraient être de la partie.

Le Champion du Monde néerlandais sera ensuite au départ du test-event VTT des JO 2024 à Paris (23/09) avant de finir sa saison sur route au Circuit Franco-Belge (28/09) et à Paris-Tours (08/10).

Quant à Wout van Aert, il disputera quelques jours plus tard l'Euro aux Pays-Bas (course en ligne et contre-la-montre) avant d'en terminer avec la route en Italie début octobre (Coppa Bernocchi et Gran Piemonte) pour préparer les Mondiaux de gravel, qui se dérouleront le 8 octobre en Vénétie.