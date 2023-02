Wout van Aert et Mathieu Van der Poel, les chiffres de douze ans d’une rivalité hors norme

Les chiffres sont en faveur de Van der Poel ou presque. Un élément – et il est loin d’être négligeable – plaide pour une victoire de van Aert : la forme du moment. Cette saison, il y a eu dix confrontations et Wout mène 6-4. Il a aussi levé les bras plus souvent (9 victoires à 6) et compte plus de podium (13 contre 12). Le tout avec un cross de moins.



Voilà pour les données chiffrées. Place à la course. Alors à qui le 180e duel ? Réponse dimanche à partir de 15 heures.