Wout van Aert et les 2es places, le paradoxe du 'Poulidor' belge

Cela peut paraître paradoxal mais quand on évoque Raymond Poulidor, on ne pense pas forcément à son petit-fils Mathieu Van der Poel mais bien à son grand rival Wout van Aert. S’il n’est pas son grand-père naturel, le mythique Poupou semble s’être transformé en grand-père spirituel pour le Belge, relégué à une nouvelle deuxième place cuisante ce dimanche lors des Mondiaux de cyclocross.

Triple champion du monde chez les elites (2016, 2017 et 2018) et sacré une fois chez les U23 (2014), van Aert a connu aussi son lot de déceptions, le plus souvent à la 2e place. Quatre fois chez les élites et une fois chez les juniors… à chaque fois derrière Mathieu Van der Poel. Dans les labourés, MVDP a d’ailleurs devancé son grand rival 94 fois sur 138 courses chez les pros.

Sur route aussi, Wout van Aert a alterné les victoires prestigieuses (39 succès pro dont Milan-Sanremo, Strade Bianche, Gand-Wevelgem, Amstel Gold Race, 9 étapes au Tour de France,…) aux deuxièmes places frustrantes. A l’image de Raymond Poulidor, surtout connu pour ses trois 2es places au Tour de France, mais auréolé de 70 succès chez les professionnels.

Des deuxièmes places, on en recense déjà 29 (!) pour Van Aert depuis ses débuts sur l’asphalte. Certaines restent encore gravées dans les mémoires : 2e du Tour des Flandres (2020), 2e de la course en ligne des Mondiaux d’Imola (2020), 2 fois 2e du contre-la-montre des Mondiaux d’Imola (2020) et de Louvain (2021), 2e de la course en ligne des JO de Pékin (2021), 2e de Paris-Roubaix (2022).

Des accessits – 9 sous le maillot belge (route et cyclocross) - probablement difficiles à encaisser mais qui ont façonné la carrière de Wout van Aert, forgeant au fil des années le coureur exceptionnel qu’il est devenu aujourd’hui.

Soyons-en certains, ce nouveau revers face à son éternel rival ne fera que motiver ultérieurement le phénomène d’Herentals, prêt à se donner à fond à l’entraînement dans le mois qui arrive avant de retrouver Van der Poel & co. en Toscane pour les Strade Bianche, le 4 mars prochain.