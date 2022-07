Wout van Aert et la folle journée des Jumbo Visma : "Tout était prêt, mais quelle surprise et quel plaisir de voir Mathieu dans ma roue"

Wout van Aert a une nouvelle fois éclaboussé de sa classe une étape du Tour de France : le maillot vert a attaqué dès le kilomètre zéro en compagnie de Mathieu van der Poel et s'est ensuite sacrifié pour ses leaders, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, en dictant le tempo dans la plaine et au pied de l'ascension finale du terrible Col du Granon.

WVA a consolidé sa première place au classement par points en remportant vingt unités lors du sprint intermédiaire, alors que son coéquipier Jonas Vingegaard a remporté l'étape et fait craquer Tadej Pogacar pour s'emparer du maillot jaune.

"C'était une très grosse journée, et on s'y était préparé !, a lancé Wout van Aert après la cérémonie protocolaire. Comme vous avez pu le constater, nous voulions essayer quelque chose et attaquer le maillot jaune. Cela n'a pas été facile : j'étais devant, j'étais prêt à donner un coup de main à Jonas ou Primoz, mais Tadej Pogacar est chaque fois revenu sur eux avant le Col du Granon. J'ai alors pensé que ça allait être compliqué de réussir notre pari, mais je pense qu'avec tous les efforts consentis plus tôt dans l'étape, on a réussi à le faire souffrir très tôt, et Jonas en a profité pour s'envoler dans la montée finale."

"Mon attaque avec Mathieu van der Poel ? Pour moi, c'était du pur plaisir !, a ensuite souri le maillot vert. C'était le plan d'être dans l'échappée, et c'était une bonne surprise de voir Mathieu dans ma roue. Je pense que ça a donné de belles images ! On a roulé très fort lors des 40 premiers kilomètres, et j'ai pris mon pied. Mais j'étais aussi heureux de voir un groupe revenir sur nous ! J'ai aussi pu prendre les points au sprint intermédiaire, c'était une journée parfaite pour l'équipe."