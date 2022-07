"Wout van Aert est un champion d'exception", se réjouit le patron du Tour de France

Les prestations de Wout van Aert sur le Tour de France 2022 forcent le respect. Comment pourrait-il en être autrement ? Déjà admiratif du champion belge, le patron du Tour de France Christian Prudhomme a une nouvelle fois tiré son chapeau au coureur d'Herentals, vainqueur du contre-la-montre à Rocamadour ce samedi.

"On a affaire à un champion d'exception. C'est certain. Je ne sais pas quelle sera sa stratégie et celle de son équipe pour les années à venir... mais ici ils ont tout réussi. Ils ont le maillot jaune avec Jonas Vingegaard, le maillot vert avec Wout van Aert, 6 victoires d'étapes en attendant les Champs Elysées", a réagi un Prudhomme épaté.

"Wout est un phénomène incontestablement avec un sourire rayonnant, une allure incroyable et puis il va très très vite. Et en plus de cela, il a le respect des anciens. Il l'a montré encore aujourd'hui avec Bernard Thevenet tout comme à Binche avec Eddy Merckx", a encore ajouté le patron du Tour de France à propos du maillot vert.