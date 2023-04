Wout van Aert est "concentré" et "prêt" au départ du Tour des Flandres

Toute la Belgique est rangée derrière Wout van Aert ce dimanche et espère un succès du 'Wout' national sur ses terres ce dimanche sur le Tour des Flandres.

Très attendu, le leader de l’équipe Jumbo-Visma a profité d’un premier bain de foule avant le départ à Bruges. Une ambiance dont il s’est réjoui au micro de Jérôme Helguers.

"En ce moment, il faut profiter de l’atmosphère, j’aime bien. Après, oui je suis concentré. C’est une longue journée donc il faut être concentré. J’ai dormi jusqu’à ce que mon réveil sonne, c’est toujours bon signe."

Van Aert a ensuite brièvement évoqué la course. "C’est la course la plus difficile des classiques du printemps. Ici, ce sont vraiment les jambes qui décident. J’espère qu’on sera là avec plusieurs équipiers pour jouer dans le final comme on a fait dans toutes les classiques avant."

"Je suis prêt", a conclu van Aert.