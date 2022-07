Wout Van Aert, encore dans le collimateur des commissaires de course, risque une minute de pénalité

Très en vue depuis le début du Tour de France, Wout Van Aert est aussi dans le collimateur des commissaires de course. Lors du week-end inaugural au Danemark, l’ancien champion de Belgique a jeté ses déchets hors de la zone de collecte prévue à cet effet. Pour cette mégarde, l’actuel maillot vert du Tour s’est fait rappeler à l’ordre et a reçu un avertissement ainsi qu’une amende de 500 francs suisses et une pénalité de 25 points UCI.

Ce matin au débat de la 7ème étape à Tomblaine, l’équipe Jumbo-Visma a reçu la visite des commissaires de course. La raison ? Ces derniers auraient constaté une nouvelle infraction aux règles de la part de WvA qui se serait débarrassé de bidons de manière illicite. Accompagné de son directeur sportif Frans Maassen, il a pu donner sa version des faits et s’en est sorti avec un simple avertissement verbal.

En cas de deuxième écart, l’ancien champion du monde de cyclo-cross risque une pénalité d’une minute au classement général. Un troisième et il encoure une disqualification pure et simple.