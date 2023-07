Wout van Aert en rigole : "Comment étaient mes jambes ? Bonnes, j’étais le dernier "gros" encore là dans le final"

Cité parmi les favoris de la 1e étape du Tour de France autour de Bilbao, Wout van Aert n’a pris que la 11e place ce samedi. Comme tous les puncheurs (Girmay, Alaphilippe, van der Poel en tête), il a souffert, face à la puissance des favoris au général, tous présents aux avant-postes dans le final.

"C’était dur dans le final" a-t-il confié au micro de Jérôme Helguers, à peine la ligne d’arrivée franchie. "Au début, on était bien, on parvenait à contrôler le petit groupe de tête. C’était parfait pour moi. Mais les 2-3 dernières montées étaient stressantes au sein du peloton, on roulait vite. Je suis content d’être là, avec les meilleurs, au sommet de la côte. Mais c’est dommage de ne pas avoir pu sprinter pour la victoire."

Malgré ce résultat décevant (pour l’éternel perfectionniste qu’il est), van Aert ne s’alarme pas. Les jambes étaient là et il se permet même d’en rire : "Comment étaient mes jambes ? Bonnes, j’étais encore là dans le final avec beaucoup de grimpeurs. J’étais le seul coureur gros (rires) encore là. Cela me fait plaisir. Mais je ne suis pas ici pour m’amuser, je suis là pour gagner. C’est dommage."

Il en profite pour glisser un hommage envers les deux premiers de la journée, les jumeaux Yates, qui ont marqué les esprits en filant à l’anglaise ensemble : "Je veux féliciter les deux frères Yates. Avec Wilko Keldermann, on n’a pas hésité une seconde après le sommet. On s’est lancés à fond avec Sepp Kuss aussi. On a roulé vite mais assez vite apparemment."