Wout van Aert "en forme et tranquille" avant les Mondiaux d'Hoogerheide : "Je m'attends à une grande bataille avec Mathieu"

Wout van Aert va-t-il à nouveau revêtir le maillot de Champion du Monde de cyclocross, dimanche, sur le célèbre circuit d'Hoogerheide ? Le leader de la formation belge fait évidemment partie des deux grands favoris, à l'instar de son rival de toujours, le Néerlandais Mathieu van der Poel.

MVDP, qui jouera à domicile, mène 6-1 face à WVA sur ce tracé, mais cela n'effraie pas le maillot vert du dernier Tour de France.

"Je me sens très bien, je suis tranquille !, a souri Wout van Aert au micro de la RTBF, ce vendredi après sa conférence de presse. Mais beaucoup de choses peuvent encore se passer entre maintenant et le départ de la course, dimanche à 15H. Le parcours est très rapide, et cela peut rendre les choses compliquées : on peut prendre beaucoup de vitesse dans les virages, mais bon, chaque parcours de cross est difficile. Je ne pense pas que Mathieu van der Poel aura l'avantage de jouer à domicile, ce cross à Hoogerheide a une grande histoire, il y a déjà eu énormément de courses ici. Le circuit est toujours au top, l'organisation est très professionnelle, ce circuit est beau et mérite d'accueillir un championnat du monde. Les statistiques, on peut toujours en trouver en faveur de l'un ou de l'autre. Dimanche, ce sont les jambes qui parleront ! Juste après Noël, j'étais peut-être un peu plus fort que maintenant, et sur les deux derniers cross, Mathieu était très fort. Je pense que ce sera une grande bataille."