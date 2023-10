Wout van Aert "en difficulté" avec Jumbo-Visma au Gran Piemonte mais impatient de participer aux Mondiaux de gravel

Trois jours après sa victoire à la Coppa Bernocchi, Wout van Aert (Jumbo-Visma) n'est pas parvenu à jouer les premiers rôles au Gran Piemonte jeudi. "J'ai senti que nous étions en difficulté aujourd'hui", a-t-il déclaré après la course.

Jumbo-Visma avait clairement établi son plan pour une nouvelle victoire de van Aert. "L'équipe a été surprise par un départ très rapide, qui a compliqué le contrôle de la course", a expliqué le vice-champion du monde. "On était beaucoup à tenter de creuser un écart. Ce qui n'a pas aidé pour former une échappée correcte."