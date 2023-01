Wout van Aert, en démonstration à Zonhoven, s’offre une huitième victoire cette saison

Wout van Aert a réalisé la course parfaite à Zonhoven, menant de bout en bout, pour s’imposer avec un peu moins d’1 minute 30 d’avance sur Mathieu van der Poel. Laurens Sweeck complète le podium.

Le premier fait marquant de ce cyclo-cross de Zonhoven est la chute de Mathieu van der Poel dans le premier tour dans la descente piégeuse en sable. Une chute qui gêne Wout van Aert et ceux qui suivaient. Le Néerlandais repart et un groupe de trois se forme devant avec van Aert, van der Poel et Vanthourenhout qui est le seul à pouvoir suivre les deux phénomènes.

Sweeck revient un peu plus tard, dans le deuxième tour. A peine revenu, il voit van Aert accélérer et prendre quelques mètres d’avance. van der Poel prend son temps mais finit par recoller. Vanthourenhout et Sweeck sont quelques secondes plus loin.

Le Néerlandais chute à nouveau dans le troisième tour et laisse van Aert seul en tête alors qu’il repart aux côtés de Sweeck et Vanthourenhout à une quinzaine de secondes du champion de Belgique.

A quatre tours de l’arrivée, le champion de Belgique compte 35 secondes d’avance sur le trio. A un peu plus de deux tours de la fin, van der Poel accélère et lâche Sweeck et Vanthourenhout mais compte une minute de retard sur van Aert au passage sur la ligne.

Les jeux sont faits, van Aert contrôle et s’impose pour la huitième fois cette saison. van der Poel coupe la ligne en deuxième position à 1 minute 23. Sweeck est troisième et complète le podium devant Vanthourenhout et Hermans. C'était le dernier cyclo-cross de Wout van Aert et Mathieu van der Poel avant les Championnats du monde qui se tiendront le 15 janvier aux Pays-Bas.