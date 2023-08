"Wout van Aert doit se résigner à la supériorité de van der Poel" : Axel Merckx revient sur la domination du Néerlandais

En démonstration dans les rues de Glasgow, Mathieu van der Poel a écœuré la concurrence sur la course en ligne de ces Mondiaux. À commencer par Wout van Aert qui reste, une nouvelle fois, dans l’ombre son rival néerlandais. Axel Merckx est notamment revenu sur ce duel au micro de Rodrigo Beenkens.

Avec plus d’une minute trente d’avance, le succès du coureur de chez Alpecin Deceuninck ne souffre d’aucune contestation. "C’est la victoire du plus fort. Il l’a prouvé, il a fait la différence. Il a su être patient et intelligent. Et, malgré sa chute, il a su créer un écart conséquent" détaillait le fils d’Eddy.

Si proche et si loin à la fois, van Aert n’a pu que constater la différence de niveau avec son adversaire de toujours. "Objectivement il doit se résigner à la supériorité de van der Poel. Il va falloir espérer un coup de moins bien du Néerlandais et un super jour du Belge dans le futur. Le duel entre les deux tourne légèrement à l’avantage de van der Poel mais van Aert n’est pas du genre à baisser les bras et il va se battre pour décrocher un titre de champion du monde ou une grande classique."

De son côté, Remco Evenepoel n’a pas vraiment pesé sur la fin de course. Les intempéries ont éteint le feu follet belge. "Une course sans averses ? Je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose à l’issue. Mais, la pluie a certainement freiné ses ambitions, on a vu qu’il était plus hésitant dans les virages. Il a peut-être pris un coup sur le système. Saluons son courage de terminer la course. Je suis sûr qu’il pensait déjà aux championnats du monde de contre-la-montre dans les deux derniers tours" se projetait Axel Merckx. Notre duo de leaders sera donc revanchard dès la fin de cette semaine.