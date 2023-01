Wout van Aert dépité après sa crevaison : "Je sentais que j’étais peut-être le meilleur"

Déception pour Wout van Aert ce mardi sur ses terres d’Herentals. Alors qu’il était au contact de Mathieu van der Poel et qu’un nouveau choc des titans se préparait, le Belge a dû lâcher prise dans le dernier tour, victime d’une crevaison au pire des moments. Forcément, c’est la tête basse qu’il a franchi la ligne, à 20 secondes de son rival de toujours.

"Juste avant le post de dépannage, j’ai senti que ça n’allait pas. J’ai hésité à m’arrêter mais si je l’avais fait, je n’aurais de toute façon jamais pu gagner la course. Quand Mathieu van der Poel est passé devant moi, j’ai eu l’impression que quelqu’un tirait sur ma selle. C’est frustrant, évidemment. Heureusement, j’ai eu deux minutes pour réfléchir avant d’arriver ici à l’interview" a-t-il confié après l’arrivée, dans des propos retranscrits par Sporza.

Une crevaison, au pire des moments, qui a privé le public d’un final dantesque. van Aert en est conscient : "C’est peut-être même un peu ennuyant qu’on soit si proches l’un de l’autre. On ne roule qu’à deux. J’ai essayé un peu plus aujourd’hui de le faire craquer que la semaine dernière. Lors des dernières courses, il mettait tellement de pression que je me contentais de suivre. Aujourd’hui, je sentais que j’étais peut-être le meilleur. Mais rouler avec un gars comme Van der Poel, ce n’est jamais facile."

Dénouement frustrant, d’autant plus qu’il inaugurait un nouveau vélo ce mardi.