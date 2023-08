Wout van Aert déçu de sa performance sur le chrono des Mondiaux : "Une surprise pour moi d’arriver si loin, Remco est un grand champion"

Comme sur la course en ligne, la Belgique misait sur deux fameux atouts lors du contre-la-montre de ces Mondiaux. Force est de constater que seul Remco Evenepoel a réellement répondu aux attentes avec son titre du champion du monde. Cinquième, Wout van Aert n’a jamais trouvé le bon rythme.

Le coureur de la Jumbo-Visma tenait néanmoins à souligner la performance de son compatriote. "Remco est un grand champion, toutes mes félicitations à lui. C’était un des favoris et il a vraiment dominé ce contre-la-montre. Pourtant, le parcours convenait mieux à un gars comme Ganna mais Remco est tellement fort sur le plat qu’il est capable de faire ça" entamait le dauphin de van der Poel sur la course en ligne.

Un tracé qui convenait donc à des coureurs puissants… comme lui. "Je me suis senti bien tout le contre-la-montre, j’étais au rythme que je voulais. C’est une surprise pour moi d’arriver si loin que ce soit l’écart ou la place. Avec ma puissance, j’avais le sentiment de réaliser un bon chrono mais ce n’était pas assez, lâchait WVA qui a bien terminé son exercice solitaire. Je me sentais bien dans la deuxième partie avec les bosses mais, quand je vois le résultat, je me dis que c’était peut-être mieux de pousser davantage dans la partie avec le vent."

van Aert aura encore l’occasion de se rattraper sur d’autres championnats, les européens. Il y a confirmé sa présence.