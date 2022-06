Wout van Aert : "De Lie et Philipsen sont super rapides, leurs équipes voudront favoriser un sprint"

Wout van Aert sera une nouvelle fois le grand favori pour le maillot noir-jaune-rouge de champion de Belgique. Le tenant du titre peut rêver d’une étonnante passe de trois à Middelkerke, où il a déjà été sacré en cyclocross et en contre-la-montre.



"Cela sera très beau d’être champion au même endroit dans trois disciplines différentes. Sans me mettre trop de pression : il y a beaucoup de grands coureurs qui ne sont jamais devenus champions de Belgique. Je suis déjà très fier d’avoir pu profiter pendant un an de ce maillot. Si je gagne, je devrais au minimum être nommé citoyen d’honneur", plaisante le coureur de Jumbo-Visma dans Het Nieuwsblad.



Van Aert est actuellement en stage dans les Alpes en vue du Tour de France. Il reviendra en Belgique en fin de semaine. Des cols des Alpes ou à la Côte belge, le changement sera radical. "L’an dernier, ma préparation était exactement la même et j’avais de très bonnes jambes le dimanche".



Le parcours de Middelkerke est ultra-plat. Seul, le vent pourrait venir jouer les trouble-fêtes dans les Moeren. S’il souffle assez fort et dans la bonne direction. "Il y a des grandes chances que cela se joue au sprint en raison de la facilité du parcours et du manque de kilomètres (208,7)", analyse WVA. "Tous les grands blocs croient à un sprint, c’est donc le scénario le plus probable. Au cours des derniers jours, j’ai vu qu’Arnaud De Lie et Jasper Philipsen étaient super rapides. Leurs équipes tenteront certainement de favoriser un sprint".



Ces deux formations compteront 20 coureurs ou plus au départ. Van Aert n’aura que trois équipiers (Benoot, Van der Sande et Van Hooydonck) autour de lui. Le rapport de force n’est donc pas très équilibré. Et les coureurs de Jumbo-Visma devront être vigilants. "Nous n’aurons pas à assumer le poids de la course. Mais nous devons éviter qu’un groupe important s’échappe. Des équipes comme Wanty, Sport Vlaanderen et Wallonie-Bruxelles ont la "main-d’œuvre" pour rectifier le tir. Nous pas".



Van Aert ne part pas battu d’avance. Il sait qu’il devra courir intelligemment. Mais il pourrait aussi profiter de la rivalité interne dans les deux grands blocs. "Je vois chez Lotto et Alpecin beaucoup de gars qui pensent à leur propre intérêt", pointe-t-il.