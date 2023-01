Wout van Aert croque Mathieu van der Poel et gagne en puissance dans les dunes de Coxyde

Deux jours après la victoire de Mathieu van der Poel sur le cyclo-cross de Herentals, le peloton des coureurs se retrouvait ce jeudi à Coxyde pour la cinquième des huit manches du Trophée X2O.

En bord de Mer du Nord, dans les dunes, Wout van Aert a remis les pendules à l'heure. Davantage observateur dans un premier temps, il a ensuite accéléré face à van der Poel (+ 1:38) et Laurens Sweeck (+2:06). Eli Ibersbyt a terminé quatrième, Lars van der Haar cinquième. Le vainqueur du jour, parti à la mi-course, égalise à quatre victoires partout dans son duel avec van der Poel cette saison dans les labourés.

Cette course constituait une nouvelle répétition à un mois des championnats du monde à Hooregheide (Pays-Bas), le 5 février. van der Poel et van Aert seront les grands favoris en l'absence du Britannique Tom Pidcock, qui a renoncé à défendre son titre, préférant se concentrer sur la saison sur route.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Shirin van Aanroij pour un podium une nouvelle fois 100% néerlandais. Fem van Empel a pris la 2e place à 14 secondes et Lucina Brand s'est classée 3e à 1:09. Sanne Cant termine 7e et première Belge à 2:53 devant Laura Verdonschot, 8e à 3:16.

Chez les espoirs, Joran Wyseure, champion du monde, s'est imposé devant Emiel Verstrynge, champion d'Europe, 2e à 20 secondes. Witse Meeusen a complété le podium à 22 secondes.

Trois manches sont encore au programme de ce critérium de régularité avec Hamme le 28 janvier, Lille le 12 février et Bruxelles le 19 février.